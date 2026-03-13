Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu

Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu
13.03.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı ve başarılar diledi.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:02:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.