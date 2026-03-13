Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.
Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.
Kaymakam İşçimen Ifarda Öğrencilerle Buluştu
