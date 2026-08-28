Kaymakam Kürkcü Köy Ziyaretleri Yaptı

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, ilçeye bağlı Kızılcakaya, İnaltı ve Avdullu köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki ilgililerle köylerde incelemelerde bulunan Kürkcü, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Kürkcü, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik yetkililerle istişarelerde bulundu.

Kürkcü, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.