Kaymakam Oğuztürk ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Oğuztürk ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

14.07.2026 12:36
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İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, ilçedeki görevine başladığı ilk günde, 25 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailesini ziyaret etti.

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, ilçedeki görevine başladığı ilk günde, 25 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Oğuztürk, şehidin eşi Neslihan Ateş ile oğlu Muhammet Yiğit Ateş'i ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Oğuztürk, şehit Yunus Emrah Ateş'e Allah'tan rahmet dileyerek, eşi ve oğluna sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulundu.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Oğuztürk, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kaymakam Oğuztürk ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Son Dakika
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