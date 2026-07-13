Kaymakam Samet Serin Göreve Başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinden Havza Kaymakamlığına atanan Samet Serin, göreve başladı.

Havza Hükümet Konağı önünde karşılanan Kaymakam Serin, ardından ilçede görev yapan daire amirleriyle tanışma toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Kaymakam Serin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Serin'e Havza hakkında bilgi veren İkiz, "Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Havza'mıza en iyi hizmeti sunabilmek adına, devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Serin de Havza'nın Cumhuriyet tarihinde önemine değinerek, "Kurtuluş mücadelemizin ilklerinin yaşandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Havza'da görev yapmak benim için büyük bir onur. İnşallah tüm kurumlarımız ile iş birliği içerisinde Havza'mıza ve Havzalı hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.