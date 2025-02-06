Kaymakam Topsakaloğlu\'ndan İmam Hatip Lisesi Ziyareti

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Topsakaloğlu, ziyarette bulunduğu okuldaki sınıfları gezdi, öğretmenlerle görüştü.

Öğrencilerle sohbet eden Topsakaloğlu, "Eğitiminize dört elle sarılın ve hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışın. Bizler her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı da yer aldı.