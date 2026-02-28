Kaymakam Tuna, Yangınla İlgili İncelemelerde Bulundu

KAYMAKAM TUNA, YANAN EVDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Yakup Kümüş ile eşi Fatma Kümüş'ün sobadan çıktığı belirtilen yangında hayatını kaybettiği evde incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Tuna, Kümüş çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
