Kaymakam Yazıcıoğlu\'ndan Lavanta ve Çilek Tarlası Ziyareti

Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Karaahmetli köyünde lavanta bahçesi ve çilek tarlasında incelemede bulundu.

İlk olarak Zübeyde ve Mehmet Bozkurt'a ait lavanta bahçesini ziyaret eden Kazanasmaz, üretici çiftten bilgi aldı.

Ardından çilek üreticisi Hasan Tarık Bozkoyun'a ait çilek tarlasını gezen Kazanasmaz, her zaman üreticilere destek olacaklarını kaydetti.

Ziyaretlere il genel meclis üyeleri ve kurum amirleri de katıldı.