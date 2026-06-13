Kaynarca'da Küçükbaş Çiftlikte Yangın - Son Dakika
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Kaynarca'da Küçükbaş Çiftlikte Yangın

Kaynarca\'da Küçükbaş Çiftlikte Yangın
13.06.2026 13:24
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki küçükbaş çiftlikte çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.

Şeyhtımarı Çelikler Mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 150 kuzuyu çiftlikten uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kaynarca, Güvenlik, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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