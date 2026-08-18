AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende feshedilen Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye geçen ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktiği İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Haberler.com’da Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin konuğu oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN KAZACAĞINA İNANCI VAR MIYDI?

Gelecek Partisi’nin feshedilmesinden 6’lı Masa’ya ve Terörsüz Türkiye sürecine dair gündeme dair birçok konuda değerlendirmede bulunan Bilici’nin, gazeteci Olgun Kızıltepe’nin “Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağına inancınız var mıydı?” sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

“KAZANAMAMASI HAYIRLI OLMUŞ”

AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, o dönem yapılan anketlerin birçoğunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağı yönünde sonuçlar olduğunu, ifade ederek, “Ama siyasette rahmetli Demirel'in söylediği bir söz var; ‘Son iki saat dahi çok önem arz ediyor’ diye. Seçmen kararını son anda da değiştirebiliyor. Tabii o dönem Meral Hanım'ın ayrılması, tekrar geri gelmesi bütün bunlar etkilemişti ama olan şeyde hayır vardır diyoruz. Çünkü seçim sonrası özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı'yla Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde yazılı olarak vermiş olduğu sözlerden Altılı Masa'da bulunan diğer beş genel başkanın haberdar olmaması, sonrasında baktığımızda ‘Hayırlı olmuş’ diyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERDİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?

Bilici, “Kılıçdaroğlu'na destek verdiğiniz için pişmanlığınız oldu mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Evet, evet, evet. Zihin dünyama çok uzak olan Zafer Partisi'nin genel başkanına İçişleri Bakanlığı gibi bir görevin verileceği yönünde mutabakata varılması, bunu imza altına almaları ve yine bunu Altılı Masa'nın bileşenleri olan siyasi partilerin genel başkanlarından ve kamuoyundan gizlemiş olmaları elbet ki pişmanlık yaratmıştır.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti’ye katılmasının ardından muhalefet tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Mustafa Bilici, “Tabii ki eleştiriler olacaktır, olmalıdır. Demokrasilerde eleştirilere müsamahalı davranmak gerektiğini düşünüyorum. Haklılık payları yok mudur vardır ama seçim sisteminde köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini savunanlardanım. Hangi siyasi partiden seçilmiş iseniz o siyasi partide devam etmeniz en doğrusudur. Ama şöyle bir şey var; şimdi bizim her ne kadar 6’lı Masa çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçime girmiş olsak da aslında biz Gelecek Partisi’nin bütün teşkilatlarıyla Türkiye genelinde hakeza aynı şekilde Deva Partisi için de geçerli, Saadet Partisi için de geçerli. Kendi tabelamızla, kendi yuvamızda o mutabakat çerçevesinde seçilere girmedik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesiyle seçime girdik. Bütün üyelerimiz de dolayısıyla o dönem Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verdi” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci ve süreç için hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa Bilici, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin yüzyıllık bir meselesinin çözümüne yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş olan Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bana göre çok tarihi bir görev üstlendi ve bunu layığıyla yerine getirdi.

Ben de o komisyonun bir üyesi olarak şunu ifade edeyim, neredeyse toplumun tüm kesimlerini dinleme fırsatı oldu ben ve komisyonda bulunan diğer arkadaşlar. Yine o dönem biz özellikle yurt dışına gidip daha önce bu deneyimleri yaşayan çatışma ve çözüm süreçlerinde görev alan o ülkelerin yöneticileriyle, başbakanlarıyla, adalet bakanlarıyla görüşme fırsatı bulduk. Çok iyi bir deneyim oldu düşüncesindeyim.

“ACILARI YAŞAYAN BİRİ OLARAK LEHE OLARAK GÖRÜYORUM”

Ben de özellikle bölgenin bir evladı olarak, acıları yaşayan biri olarak bu problemin çözümünün ne kadar toplumun ve Türkiye'nin lehine olacak bir olayı görebiliyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla geçiş öncesi yapmış olduğum görüşmede de düşüncelerimi ifade ettim. Çok büyük bir adım olduğunu ifade ettim ve bu yasanın çıkmasından sonraki süreçte de atılması gereken adımları da ifade ettim.

Şunu söyleyeyim, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yine Sayın Devlet Bahçeli'ye ve emeği geçen tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine çok çok teşekkür etmek istiyorum ve yine aziz şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize teşekkür etmek istiyorum.

Çünkü şöyle olaylarla karşılaştık, inanın ki hem şehit yakınlarının kurmuş olduğu dernek temsilcileriyle komisyonda yapmış olduğumuz görüşmelerde, hem gazilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde ve yine yakınlarını kaybetmiş Cumartesi Anneleri ile görüşmelerimizde hemen hepsinin; ‘biz bu acıları yaşadık, daha fazla acılar yaşanmasın, daha fazla evlatlarımızı kaybetmeyelim, bu problemi ne olur çözün’ diye talepleri oldu.

“GÜÇLÜ BİR DESTEK”

Böylesi güçlü bir destek söz konusuyken ve ilk kez belki de bu süreçte sivil siyasetin ve Meclis'te grubu bulunan bulunmayan neredeyse bütün siyasi partilerin sürece destek veriyor olması da büyük bir şans ve avantaj olduğunu ben düşünüyorum.

Bundan önceki süreçte devlet ile örgüt arasında yaklaşık 12-13 defa görüşmeler yapılmış ama maalesef hepsi akamete uğramış, sonuca ulaşamamış ama bu kez işte bu kanunu geçirecek kadar bir irade ortaya konup milletvekillerinin, siyasi partilerin ve tabii ki Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin koymuş olduğu irade ve yine örgüt liderinin ortaya koymuş olduğu irade de önemliydi.

Bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonraki süreçte de izleme kurulu oluşturuldu. Aynı şekilde Meclis de bu işin içerisinde olacak, çok sık aralıklarla bilgi alınacak. Yine Meclis'te de bir izleme kurulu oluşturulacak. 6 ay içerisinde örgüt mensuplarının büyük bir kısmının kanundan faydalanarak ülkeye geleceği düşüncesini ben taşıyorum.”