Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı - Son Dakika
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Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan\'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Metalist Kharkiv maçı öncesinde Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısı hakkında konuştu. Apar topar sığınağa saklandıklarını belirten Arda Turan, "Saldırı sırasında ilk başta odamdaydım, ardından sığınağa indim. 10-12 oyuncum da oradaydı. Onlara durumlarını sorup oynayıp oynayamayacaklarını öğrendim. Çok zor bir psikoloji. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz'' dedi.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ve takımı, ligde oynanan Metalist Kharkiv karşılaşması öncesinde Kiev'de patlama ve füze sesleriyle sarsılan bir gece geçirdi. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze ve drone saldırısı esnasında sığınağa inmek zorunda kalan Turan, yaşadığı korku dolu anları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında anlattı.

SAHADAKİ ZORLUKLAR VE TAKIMA TEBRİK

Metalist Kharkiv’i 1-0 mağlup ederek ligde 3’te 3 yapmayı başaran Shakhtar Donetsk'in teknik patronu Arda Turan, mücadele sonrası oyuncularını tebrik etti ve "Öğleden sonra saat 03.30'da kuru zeminde futbol oynamak ile akşam saat 9'da Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamak arasında çok büyük bir fark var. Belki de başka bir spor bile diyebilirsiniz; topun hızı, kayması, sahanın durumu tamamen değişiyor. Ancak oyuncularım ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Gösterdikleri performansın da ötesinde ortaya koydukları karakter ve mücadele için hepsini tebrik ediyorum." dedi. 

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

"10-12 OYUNCUMLA SIĞINAĞA İNDİM''

Kiev'deki füze saldırılarının ardından gece saatlerinde apar topar sığınağa indiklerini belirten genç teknik adam, "Saldırı sırasında ilk başta odamdaydım, ardından aceleyle sığınağa indim. 10-12 oyuncum da oradaydı. Onlara durumlarını sorup oynayıp oynayamayacaklarını öğrendim. Bunun bir bahane değil, acı bir savaş gerçeği olduğunu kabul etmemiz gerektiğini belirttim. Yorgun hissetmelerini çok iyi anlayabileceğimi söylesem de hepsi sahaya çıkıp oynamak istedi." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

''BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENİYORUZ AMA KABUL ETMİYORUZ''

Savaş şartlarında futbol yönetmenin psikolojik yüküne de değinen Turan, barış çağrısında bulunarak "Çok zor bir psikoloji. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz. Fakat bunu kabul etmeyeceğimi her zaman söyledim. Ukrayna'da bir savaş var, çocuklar ve masum insanlar hayatını kaybediyor. Dün gece yine füzeler, bombalar ve dronelar vardı... Ne için olduğunu hâlâ anlamış değilim ama umarım dünyaya bir an önce barış gelir." sözlerini sarf etti. 

Metalist Kharkiv, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Ukrayna, Futbol, Rusya, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    bırak türkiye ye gel 0 0 Yanıtla
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