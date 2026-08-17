Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması

Devrim Muhafızları Sözcüsü\'nden Trump\'a "gizli görüşme" yalanlaması
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle "gizli iletişim kanalları olduğu" yönündeki iddialarına "Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir görüşme yapılmıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi. Muhibbi, Trump'ın söz konusu iddiasını "yenilgi ve savaşta çaresizliğin neden olduğu hayaller" olarak nitelendirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle "gizli iletişim kanalları olduğu" yönündeki iddialarına "Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir görüşme yapılmıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"YENİLGİ VE SAVAŞ ÇARESİZLİĞİ"

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Muhibbi, Trump'ın söz konusu iddiasını "yenilgi ve savaşta çaresizliğin neden olduğu hayaller" olarak nitelendirdi.

Diplomatik konuların İran devletinin diğer kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirten Muhibbi, İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına dayanarak, ABD'nin geçmişteki "sürekli anlaşma ihlalleri" nedeniyle şu an Amerikalılarla herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Trump'ın açıklamalarının sahadaki duruma etkisinin olmayacağını dile getiren Muhibbi, ABD Başkanı'nın bu tür söylemlerle dünya genelindeki petrol ve enerji fiyatlarını geçici olarak kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.

TRUMP'IN İDDİASI

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği demecinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a 'gizli görüşme' yalanlaması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Devrilmiş muhafızları 0 0 Yanıtla
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