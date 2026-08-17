Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Suudi Arabistan\'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
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Suudi Arabistan'da diplomasi alanında tarihi bir atama gerçekleşti. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston başkonsolosu oldu ve ülke tarihinde bu makama atanan ilk kadın ünvanını aldı. El-Merzuki, yeni görevi öncesinde Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Suudi Arabistan, diplomasi tarihinde dikkat çeken bir atamaya imza attı. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak görevlendirilerek ülkenin bu unvanı taşıyan ilk kadın diplomatı oldu.

Suudi Arabistan'da kadınların diplomatik görevlerdeki temsili açısından tarihi bir adım atıldı. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ülkesinin ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğuna atandı. El-Merzuki, yeni görevi kapsamında Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın huzurunda düzenlenen törende yemin etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK

El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğu görevine getirilmesi, Suudi Arabistan açısından bir ilki beraberinde getirdi. Böylece ülkede ilk kez bir kadın, "başkonsolos" unvanıyla diplomatik bir temsilciliğin başına geçti.

Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

BAKANIN HUZURUNDA YEMİN ETTİ

El-Merzuki, görevine başlamadan önce Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı merkezinde düzenlenen törende yemin etti. Törene Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Aynı törende Irak'ın Erbil kentindeki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna atanan Sultan bin Ferec Al Nafel de yemin ederek yeni görevine başladı.

El-Merzuki'nin Houston'daki görevi, Suudi Arabistan'ın kadın diplomatların üst düzey temsil görevlerindeki rolü bakımından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı - Son Dakika

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