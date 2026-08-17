Suudi Arabistan\'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Suudi Arabistan, diplomasi tarihinde dikkat çeken bir atamaya imza attı. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak görevlendirilerek ülkenin bu unvanı taşıyan ilk kadın diplomatı oldu.

Suudi Arabistan'da kadınların diplomatik görevlerdeki temsili açısından tarihi bir adım atıldı. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ülkesinin ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğuna atandı. El-Merzuki, yeni görevi kapsamında Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın huzurunda düzenlenen törende yemin etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK

El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğu görevine getirilmesi, Suudi Arabistan açısından bir ilki beraberinde getirdi. Böylece ülkede ilk kez bir kadın, "başkonsolos" unvanıyla diplomatik bir temsilciliğin başına geçti.

BAKANIN HUZURUNDA YEMİN ETTİ

El-Merzuki, görevine başlamadan önce Riyad'daki Dışişleri Bakanlığı merkezinde düzenlenen törende yemin etti. Törene Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Aynı törende Irak'ın Erbil kentindeki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna atanan Sultan bin Ferec Al Nafel de yemin ederek yeni görevine başladı.

El-Merzuki'nin Houston'daki görevi, Suudi Arabistan'ın kadın diplomatların üst düzey temsil görevlerindeki rolü bakımından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.