Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor - Son Dakika
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Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor

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Bir dönem Alman devi Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen Niklas Süle, Almanya 9. Ligi ekibi SV Tiefenbach formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Süle'nin golüne rağmen SV Tiefenbach, mücadeleyi 7-2 kaybetti.

Niklas Süle, uzun yıllar Bundesliga'nın en önemli takımlarında forma giydi. Hoffenheim'daki çıkışının ardından Bayern Münih'e transfer olan Alman stoper, Bavyera ekibinde 171 karşılaşmaya çıktı. 2022'de ise 35 milyon euro piyasa değeriyle Borussia Dortmund'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Süle, Bayern Münih formasıyla 5 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. Almanya Milli Takımı'nda ise 49 kez forma giyip 1 gol attı.

Kariyerinin zirvesinde piyasa değeri 60 milyon euroya kadar yükselen Süle'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erdi. 30 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra futbolu tamamen bırakmak yerine arkadaşlarının da bulunduğu SV Tiefenbach'a katıldı.

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Şampiyonlar Ligi atmosferinden Almanya'nın yerel liglerine uzanan Süle, SV Tiefenbach formasıyla ilk maçına SG Kirchardt karşısında çıktı. Profesyonel kariyerinin büyük bölümünde stoper olarak görev yapan Süle, yeni takımındaki ilk karşılaşmasında orta saha ve hücum hattında oynadı.

SV Tiefenbach ilk yarıyı 3-0 geride kapatırken skor ikinci yarıda 6-0'a kadar geldi. Süle, 75. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafayla fileleri havalandırarak skoru 6-2'ye getirdi.

GOL ATTI AMA 7-2'LİK YENİLGİYİ ÖNLEYEMEDİ

Süle'nin golü takımına yetmedi. SG Kirchardt bir gol daha bulurken SV Tiefenbach mücadeleden 7-2 mağlup ayrıldı. Yaklaşık 500 kişinin takip ettiği karşılaşmada Süle 90 dakika sahada kaldı. Eski Alman milli futbolcunun maçtan önce yeni takımıyla yalnızca üç antrenmana çıktığı belirtildi. Süle, karşılaşmanın ardından maçtan ne kadar keyif aldığı sorusuna da 7-2'lik bir maçtan ne kadar keyif alınabilirse o kadar anlamına gelen kısa bir yanıt verdi.

FUTBOLU ARKADAŞLARIYLA OYNAMAK İÇİN DEVAM EDİYOR

Süle'nin alt liglere geçişinin arkasında ise farklı bir hikâye bulunuyor. Alman futbolcu, profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra SV Tiefenbach'ta iki yakın arkadaşıyla birlikte futbol oynayabilme fırsatının kendisi için önemli olduğunu açıklamıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 13 yıllık profesyonel kariyerinin ardından futbolu iş ve para baskısından uzak, yalnızca oyun olarak yeniden yaşamak istediğini belirtmişti.

Bayern Münih, Dortmund, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor - Son Dakika

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