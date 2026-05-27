Kaynarca\'da araç çarpışması: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-014 kara yolu Kayacık Mahallesi kavşağında, Y.Ş. idaresindeki 06 PGK 81 plakalı otomobil ile M.A.D'nin kullandığı 41 ASZ 921 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Y.Ö. ve Ö.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
