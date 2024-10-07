Kays Said, Tunus'ta Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Kays Said, Tunus'ta Seçimi Kazandı

Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'deki seçimlerde %90,69 oyla yeniden seçildi. Katılım %28,8.

07.10.2024 21:46
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Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 90,69 oy oranı ile kazandı.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, Said'in oyların yüzde 90,69'unu aldığını duyurdu.

Diğer adaylardan Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi'nin yüzde 1,97 ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal'ın ise yüzde 7,35 oy aldığı belirtildi.

Anayasa profesörü olan Said, ilk olarak 2019 yılında düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden yargılamadan dolayı cezaevinden seçimlere katılmıştı.

Muhalefetin boykot ettiği seçimlere katılım oranı 28,8 oranında gerçekleşti

Dün düzenlenen seçimlerin ardından düzenlenen basın toplantısında Buasker, yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 2 milyon 808 bin 548'inin oy kullandığını söyledi.

Buasker, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüzde 28,8 olduğunu belirtti.

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi de seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim'de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararının alındığı duyurmuştu.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, 6 Ekim, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

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