Kayseli Kadın, Yangında Torununu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de çıkan yangında hayatını kaybeden Döne Ergen'in (71) olay sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, 1'inci kattaki torunu Mine Atmaca'yı kurtarmak için aşağı indiği ancak dumandan etkilendiği ortaya çıktı.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 55'inci Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binayı kapladı. Binanın farklı dairelerinde dumandan etkilenen 1'i çocuk, 9 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 8 kişiyi dışarı çıkartırken, Döne Ergen'in cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3'ü taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Otopsi işlemleri tamamlanan Döne Ergen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Pınarbaşı ilçesine götürüldü.

Diğer yandan Döne Ergen'in 4 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı, torunu Mine Atmaca'nın da karşı dairede kaldığı belirtildi. Ergen'in yangın sırasında 4'üncü kattaki komşusunda olduğu, torununu kurtarmak için aşağıya indiği ancak dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Torun Mine Atmaca'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.