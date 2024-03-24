Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan kilim dokuma kursuna 9 erkek hükümlü katılıyor.
Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor, diğer yandan meslek sahibi oluyor.
Kurumda açılan kurslar ile eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan öğretmen Ahmet Özler, AA muhabirine, çeşitli alanlarda kurs açtıklarını, kilim dokuma, Kur'an-ı Kerim okuma ve badminton kurslarının devam ettiğini söyledi.
Halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticiler tarafından 3 ay süreyle verilen kurslar ile hükümlülerin rehabilite edildiğini belirten Özler, şunları söyledi:
"El sanatlarına yatkın olanları seçiyoruz. Dilekçelerinin ardından kursa alıyoruz. Kurs bitiminde sertifikalarını alıyorlar. Bu, pandemiden sonra üçüncü kilim dokuma kursumuz. Geçen yılın ekim ayında kurslarımızı yeniden açtık. 9 erkek hükümlünün katıldığı bu kursumuz 14 Şubat'ta açıldı. Şu anda 9 hükümlü, kilim dokuma kursuna devam ediyor. 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olanlar sertifika alacak."
Usta öğretici İmran Duygu ise unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğu için bu kursu açmayı özellikle tercih ettiklerini söyledi.
Kursun hükümlülere de ilginç geldiğini belirten Duygu, "Önce tezgaha ipleri sarıyoruz, sonra desenleri oluşturuyoruz. Küçük tezgahta minyatür kilimler de dokuyoruz. Bunları önce büyük tezgahta dokuyoruz, sonra kesip küçük tezgaha yerleştiriyoruz. İsim dokuyoruz, üzerlerine desen veriyoruz. Yaptığımız kilimlerden sergi de açıyoruz." diye konuştu.
Öğrenmesi zaman alsa da kilim dokumanın eğlenceli olduğunu ifade eden Duygu, kursiyerlerin kursa severek katıldıklarını gözlemlediğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kilim Dokuma Kursu Açıldı - Son Dakika
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İkbal Kaya, volkanik Süphan Dağı'ndan esinlenerek hazırladığı çevre dostu ve sürdürülebilir proje ile TÜBİTAK birinciliğini hedefliyor. Kaya'nın projesi, volkanik toprakların tarım alanlarına taşınmasının yüksek verimli ürün alımına etkisini araştırıyor. Aynı yarışmada tarih alanında birinci olan Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Türk ve İslam sembollerinin senteziyle yeni tasarım örnekleri oluşturdu.
Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, 27 Eylül 2023'ten bu yana uluslararası kruvaziyer gemi taşımacılığına yeniden başladıktan sonra 200.000'den fazla gelen ve giden yolcuya hizmet verdi. Liman, 2024 yılında 120'den fazla uluslararası kruvaziyer gemisini ağırlamayı planlıyor.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), Erzurum'u 2025 Turizm Başkenti ilan etmesinin ardından il genelinde başlatılan çalışmalara tam destek verecek.
Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzur evinde dört dörtlük bakılsa da bir ev sıcaklığının yerini tutmayacağını ifade etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan 'Yaren' leyleği balıkla besledi. Jandarma Genel Komutanlığı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?