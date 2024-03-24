Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kilim Dokuma Kursu Açıldı

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Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan kilim dokuma kursuna 9 erkek hükümlü katılıyor.

Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda açılan meslek edindirme kurslarında usta öğreticilerden eğitim alan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor, diğer yandan meslek sahibi oluyor.

Kurumda açılan kurslar ile eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan öğretmen Ahmet Özler, AA muhabirine, çeşitli alanlarda kurs açtıklarını, kilim dokuma, Kur'an-ı Kerim okuma ve badminton kurslarının devam ettiğini söyledi.

Halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticiler tarafından 3 ay süreyle verilen kurslar ile hükümlülerin rehabilite edildiğini belirten Özler, şunları söyledi:

"El sanatlarına yatkın olanları seçiyoruz. Dilekçelerinin ardından kursa alıyoruz. Kurs bitiminde sertifikalarını alıyorlar. Bu, pandemiden sonra üçüncü kilim dokuma kursumuz. Geçen yılın ekim ayında kurslarımızı yeniden açtık. 9 erkek hükümlünün katıldığı bu kursumuz 14 Şubat'ta açıldı. Şu anda 9 hükümlü, kilim dokuma kursuna devam ediyor. 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olanlar sertifika alacak."

Usta öğretici İmran Duygu ise unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğu için bu kursu açmayı özellikle tercih ettiklerini söyledi.

Kursun hükümlülere de ilginç geldiğini belirten Duygu, "Önce tezgaha ipleri sarıyoruz, sonra desenleri oluşturuyoruz. Küçük tezgahta minyatür kilimler de dokuyoruz. Bunları önce büyük tezgahta dokuyoruz, sonra kesip küçük tezgaha yerleştiriyoruz. İsim dokuyoruz, üzerlerine desen veriyoruz. Yaptığımız kilimlerden sergi de açıyoruz." diye konuştu.

Öğrenmesi zaman alsa da kilim dokumanın eğlenceli olduğunu ifade eden Duygu, kursiyerlerin kursa severek katıldıklarını gözlemlediğini söyledi.