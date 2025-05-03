Kayseri Beton Mikserlerinde Mizah - Son Dakika
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Kayseri Beton Mikserlerinde Mizah

Kayseri Beton Mikserlerinde Mizah

Kayseri'deki bir firma, beton mikserlerine yazdığı esprili sözlerle gülümsetiyor.

03.05.2025 11:55
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Kayseri'de bir firmaya ait beton mikserlerinin tambur kısımlarına yazılan esprili sözler, okuyanları gülümsetiyor.

Firma, 7 beton mikserinin tambur kısımlarına, "Sana içimi dökmeye geldim", "İlgisiz kalınca donan tek şey beton değil", "Ortalığı değil betonumuzu karıştırıyoruz", "Sen de bir gün kıvamını bulursun belki", "Mikser gibisin ortalığı karıştırıyorsun", "Beton da bazı sevgiler gibidir, kıymeti sonradan anlaşılır", "Ortalığı değil, betonumuzu karıştırıyoruz" gibi mizahi cümleler yazdırdı.

Firmada kurumsal iletişim uzmanı olarak görev yapan Şeyma Altan, AA muhabirine, bu fikrin ortak çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Dikkati çeken bir iş yapmak için bu yola çıktıklarını anlatan Altan, "Biz işini seven bir ekibiz. İşimizi keyifle yaptığımız için de sürekli gelişime açık olarak ilerliyoruz. Bu kapsamda böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Altan, beton mikserlerinin şehir içinde gezen büyük araçlar olduğunu belirterek, "Biz işe biraz duygu katmak istedik. Bu yüzden de eğlenceli cümleleri mikserlerin üzerine yazdırdık. Yazıları okuyan insanları bir an olsun gülümsetebilmek amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel dönüşler alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz işin içine biraz mizah katmak istedik"

Firmanın satış sorumlusu Tayfun Erdoğan ise ilgi çekici bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Beton ağır bir iş olarak görülüyor. Biz işin içine biraz mizah katmak istedik." ifadelerini kullandı.

Şoförlerden Şerafettin Atalay da 4 yıldır bu işi yaptığını, ilk kez böyle bir uygulama gördüğünü belirtti.

Yazıların birçok insanın dikkatini çektiğini anlatan Atalay, bazılarının ise araçlarla fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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