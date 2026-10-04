Kayseri Büyükşehir, 28 milyon 600 bin liralık yolda asfalt serimini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yürütülen 7 kilometrelik bağlantı yolu projesinde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yatırım programı kapsamında İldem bölgesi ile Kuzey Çevreyolu arasındaki ulaşım aksını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen proje doğrultusunda, İldem D Yeşilyurt bölgesini Kuzey Çevreyolu'na bağlayacak güzergahta toplam 13 bin ton sıcak asfalt kullanılması planlanıyor.

Toplam yatırım bedeli 28 milyon 600 bin lira olan 7 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla, bölgedeki şehir içi trafiğin rahatlatılması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısının sağlanması hedefleniyor.