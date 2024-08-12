Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kerkük Caddesi'ndeki Asfalt Yenileme Çalışmasını İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığınca Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi'nde yapılan asfalt yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmaların gece sürdürüldüğünü belirten Büyükkılıç, "1700 metrelik yolu asfaltlamış olacağız. Yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt kullanılacak." ifadesini kullandı.