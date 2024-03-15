Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay\'ın ailesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesindeki programında, 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Doğanay'ın ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesine sabır dileyen Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah şehidimiz vasıtasıyla şefaatçi olsun, bizleri de cennetinde hep birlikte buluştursun diye dua ediyoruz. Bayrağına, vatanına, milletine, demokrasiye sahip çıkan kahraman aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.
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