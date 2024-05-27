Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri\'nin Yıl Sonu Programına Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 5 bin 82 öğrenciye hizmet veren KAYMEK Gençlik Merkezleri'nin yıl sonu programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamladı.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in binlerce öğrenciye 141 alanda kurs veren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Gençlerin değerlerine bağlı ve daha donanımlı şekilde yetişmesi için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çok şükür binlerce yavrumuz gerek kurslarla, gerek eğitim amaçlı çalışmalarla, gerek sosyal içerikli çalışmalarla, gerekse sportif, kültürel amaçlı çalışmalarla belediyemizin imkanlarından faydalanırken şehrimizin huzurunu, güzelliğini, şehrimizin hayırseverliğini, konukseverliğini de her yere taşımaya çalışıyor. Bizler de kütüphanelerimizle, müzelerimizle, sportif ve sosyal tesislerimizle hem merkezde hem taşrada, 16 ilçemizde KAYMEK vasıtasıyla oradaki insanların donanımlı olması için bu fırsatlardan yararlanması için koşturuyoruz."