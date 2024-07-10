Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla buluşmanın memnuniyetini dile getirdi.

10.07.2024 11:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanlığını ziyaret eden Büyükkılıç, burada partililer ile sohbet etti.

İlçede yapılan ve yapılması planlar çalışmalar hakkında bilgi aktaran Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç, her fırsatta teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepsi birbirinden değerli ve özverili teşkilat mensuplarımızla buluştuk, kucaklaştık. Bizleri misafir eden parti üyelerimize teşekkürler ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Büyükkılıç, partililer ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi - Son Dakika

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