Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kendisinden akülü tekerlekli sandalye talep eden vatandaşın isteğini yerine getirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ziyaretinde akülü tekerlekli sandalye isteyen 57 yaşındaki Mehmet Keçi'nin isteğini geri çevirmedi.
Büyükkılıç, belediye ekipleriyle Keçi'ye akülü tekerlekli sandalyeyi gönderdi.
Keçi, talebine cevap verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Cuma günü başkanım buraya geldi ve ben de bir araba talep ettim. O da hemen gönderdi sağ olsun. Allah razı olsun, 2 gün bile sürmedi. Hemen dediğimizi yerine getirdi. Başkanımız çok sağ olsun. Değnekle yürümek zor oluyor. Mutlaka bir araba gerekiyordu. Başkanımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
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