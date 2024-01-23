 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında içme suyu temini için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım kapsamında 420 bin 162 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı inşa edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi
23.01.2024 - 12:41,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce kent genelinde içme suyu temini için 2023 yılında da önemli projelere imza atıldı.

Bu kapsamda Kayseri genelinde daha sağlıklı ve yeterli miktarda içme suyu temini için 420 bin 162 metre uzunluğunda 324 milyon 943 bin 857 liralık içme suyu şebeke hattı yatırımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında içme suyu için 324 milyon 943 bin 857 lira yatırım gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement