Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 Yılda Arıcılığa 7 Milyon TL Yatırım Yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 3 yılda arıcılıkla uğraşan üreticilere 7 milyon liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin tarım ve hayvancılığa yaptığı yatırımlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tohumdan koyuna, arıcılıktan AR-GE çalışmalarına kadar pek çok tarım ve hayvancılık konusunda katkı sağladıklarını belirtti.

Kayseri'de zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılık ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2022 yılında 420 arı kolonisi desteği sağlanmış olup toplam 430 bin lira, 2023 yılında ise 800 arılı kovan desteği sağlanmış olup toplam 2 milyon 260 bin lira harcanmıştır. 2024 yılında ise geçtiğimiz günlerde dağıtımını yaptığımız, toplam 3 milyon 700 bin lira maliyetle 1000 kovan desteği sağlandı. 3 yılda toplam 2 bin 220 arılı kovan alınmış olup, güncel rakamlarla 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam etmektedir."