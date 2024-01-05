 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcayarak yürüyüş yolları, otopark alanları, taşıt yolları ve oturma alanlarını yeniledi. Hastane çevresinde yapılan çalışmaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 12 milyon 750 bin TL'yi buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı
05.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarla yürüyüş yolları, otopark alanları, taşıt yollarını, oturma alanları yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresinde geçen yıl başlattığı düzenleme çalışmalarına bu yıl ilave alanlar ekleyerek, yaklaşık 50 bin metrekare alanda çalışmalarını tamamladı.

Bu yıl yapılan çalışmalarda poliklinikler bölgesinde 3 bin 500 metrekare yaya yolu döşeme, 200 araçlık otopark, engelli rampaları ve çıkış merdivenleri tamiratı ile asfalt kaplama yollar yapılarak, hastane çevresi ferah ve kullanışlı yapıya kavuşturuldu.

Son yapılan bölüm ile hastane çevresinde yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Hastane Caddesi'nden poliklinikler bölgesine geçen yol tek yön şeklinde düzenlenerek, trafik sorunu da çözüldü.

Hastane çevresinde yapılan çalışmaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 12 milyon 750 bin TL'yi buldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement