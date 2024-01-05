Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresindeki düzenleme çalışmalarına 12 milyon 750 bin lira harcadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarla yürüyüş yolları, otopark alanları, taşıt yollarını, oturma alanları yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi çevresinde geçen yıl başlattığı düzenleme çalışmalarına bu yıl ilave alanlar ekleyerek, yaklaşık 50 bin metrekare alanda çalışmalarını tamamladı.

Bu yıl yapılan çalışmalarda poliklinikler bölgesinde 3 bin 500 metrekare yaya yolu döşeme, 200 araçlık otopark, engelli rampaları ve çıkış merdivenleri tamiratı ile asfalt kaplama yollar yapılarak, hastane çevresi ferah ve kullanışlı yapıya kavuşturuldu.

Son yapılan bölüm ile hastane çevresinde yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Hastane Caddesi'nden poliklinikler bölgesine geçen yol tek yön şeklinde düzenlenerek, trafik sorunu da çözüldü.

Hastane çevresinde yapılan çalışmaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 12 milyon 750 bin TL'yi buldu.