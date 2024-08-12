Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tavuk Üretim Kampanyası Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek kapsamında hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

Kırsalda üretim yapan ya da yapmak isteyen kadınlara yönelik "Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde başvurular başladı.

Kayseri kırsalında ikamet eden 18-65 yaş arası kadın üreticilerin başvurabileceği kampanyada 1000 aileye 10'ar yarka (ferik) dağıtılacak.

Projeden faydalanmak isteyenler "https://basvuru.kayseri.bel.tr/" adresine başvuracak, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Kampanyaya başvurular 23 Ağustos 2024 Cuma bitecek.