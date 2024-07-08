Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı meclis toplantısında 42 asıl 82 gündem maddesini müzakere ederek karara bağladı. Toplantıda, belediyenin görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin daha ekonomik ve hızlı yürütülebilmesi için 30 kamyon alımı için yetki verilmesi talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

08.07.2024 17:13
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 42 asıl 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin daha ekonomik ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla 30 kamyon alımının yapılması için Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

Diğer gündem maddeleri de müzakere edilerek karara bağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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