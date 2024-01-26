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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kütüphane görevlisi Özben Topçu, yarıyıl tatilinin dolu dolu geçtiğini belirtirken, 7 yaşındaki Yüsra Neşe Ay ise kütüphaneyi çok sevdiğini ifade etti ve her gün buraya gelmeyi planladığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor
26.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:09
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen etkinlikler ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kütüphane görevlisi Özben Topçu, yarıyıl tatilinin dolu dolu geçtiğini bildirdi.

7 yaşındaki Yüsra Neşe Ay ise çocuk kütüphanesini çok sevdiğini kaydetti.

Her gün kütüphaneye geldiğini söyleyen Ay, "Burayı çok seviyorum. Tatilde buradayım. Bugün kardeşlerimle geldim. Biraz eğlenelim diye. İnşallah her gün buraya gelirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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