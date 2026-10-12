Kayseri Büyükşehir meclisinde raylı sistem devri ve 94 gündem maddesi kabul edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 60 asıl, 34 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 6. Aşama Erkilet-Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi Raylı Sistem Hattı'nın yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi ile kentte ikamet eden annelere yönelik Anne Ulaşım Destek Kartı projesi de meclis gündeminde yer aldı.

Her iki madde de mecliste kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.