Kayseri'de Firari Cinsel İstismar Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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