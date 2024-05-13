Kayseri\'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 30 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "tehdit", "basit yaralama", "silahla ateş etme," gibi suçlardan 30 ayrı dosyadan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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