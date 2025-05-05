Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 zanlıyı yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 13 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?