Kayseri\'de 24 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 ton sahte gübre ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde M.Y'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 24 ton sahte gübre ele geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
