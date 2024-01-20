Kayseri\'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere operasyon

Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan ve kente ruhsatsız silah sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kentte farklı tarihlerde 3 iş yerini kurşunladıkları ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları öne sürülen M.C, S.Y. ve V.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. M.C'nin silahlı tehdit suçundan 2 yıl 18 ay, S.Y'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.