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Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere operasyon

Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan ve kente ruhsatsız silah sokmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri\'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere operasyon
20.01.2024 - 15:09,
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Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan ve kente ruhsatsız silah sokmaya çalışanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kentte farklı tarihlerde 3 iş yerini kurşunladıkları ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları öne sürülen M.C, S.Y. ve V.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. M.C'nin silahlı tehdit suçundan 2 yıl 18 ay, S.Y'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilere operasyon - Son Dakika
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