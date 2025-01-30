Kayseri'de 4 Katlı Binada Yangın: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 Katlı Binada Yangın: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri\'de 4 Katlı Binada Yangın: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede binanın içine yayılarak 11 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 15 dakikada söndürüldü.

30.01.2025 18:45  Güncelleme: 18:49
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KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanlar, dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonlarına çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, 15 dakikalık çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 11 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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