Kayseri'de 5 Şüpheliye Yasa Dışı Silah Operasyonu

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş'yi (63) yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 1 otomatik silah, ruhsatsız 7 tüfek ve 5 tabanca ile 26 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.