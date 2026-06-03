Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 16'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T, N.B.K, S.E.Ç, S.E. ile aynı suçtan 12 yıl hüküm giyen Ö.F.K., ve "hırsızlık" suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.