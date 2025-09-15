Kayseri'de 80 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de 80 Firari Hükümlü Yakalandı

15.09.2025 10:21
Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 80 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 80 firari yakalandı.

Hükümlülerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 18 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan yoklama kaçağı 64 kişi hakkında tebligat düzenlendi.

Kaynak: AA

09:59
