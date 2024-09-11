Ağaç Budarken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Musa Mete (92), Beğendik Bağları Çifte Harman Sokak'ta budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü.
Yaşlı adamın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cesedi morga kaldırıldı.
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