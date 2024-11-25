GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'de çatıda biriken kar nedeniyle ahırın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ahır çökmeden birkaç saniye önce hayvanların hareketlendiği görüldü. Çatının bir anda çökmesiyle hayvanların da altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.
Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ahır Çöktü: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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