Kayseri'de Aile Okulu Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Aile Okulu Eğitimi Tamamlandı

09.06.2026 14:50
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Aile Okulu'nda eğitim görenler belgelerini aldı, aile kurumuna vurgu yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen Aileler Sosyal Uyum ve Destek Ekosistemi (ASUDE) Programı kapsamında açılan Aile Okulu'nda eğitim gören hasta ve yakınlarına katılım belgeleri verildi.

Vali Gökmen Çiçek, Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, aile kurumunun bir milletin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Aileye her koşulda destek verilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, aile bağları güçlü olmayınca bazı olumsuzlukların yaşandığına dikkati çekti.

Tüm kurumların aileye yönelik çalışmalara katkı sunması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Sahne ışıkları söndüğünde, gücümüz azaldığında, imkanlarımız bittiğinde, makamlarımız elimizden gittiğinde geriye döndüğümüzde bir tek ailemizin yanımızda olduğunu görürüz." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da projenin önemine dikkati çekerek, hastalara acil şifalar diledi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ise Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, beden, ruh ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımladığına dikkati çekerek, hastane olarak modern tıbbın tüm imkanlarını vatandaşların hizmetine sunarken, sağlık hizmetini sadece klinik tedavilerle sınırlandırmadıklarını belirtti.

Fikir aşaması tamamen kendilerine ait olan ASUDE Aile Okulu Projesi'nin uygulamasında hastanedeki sağlık profesyonellerinin gönüllülük esaslı katkı sunduklarını anlatan Özcan, "Hedefimiz aslında bize ailenin ne demek olduğunu fiilen gösteren, annesine, babasına, kardeşine, evladına, eşine bakan, onlara refakat eden aile yakınlarına koruyucu, destekleyici ve rehberlik edici bir eğitim modeli sunmak, hastane sonrasında da yaşam kalitelerini sürdürülebilir kılmak. Aile içi iletişimden hasta bakımına, beslenmeden sosyal haklara, atölye çalışmalarından sosyal etkinliklere kadar planlanan bu eğitimlerin koruyucu sağlık hizmetlerine de akademik ve pratik anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şehir Hastanesi'nde yatan 37 yaşındaki kanser hastası kızına refakatçilik yaparken projeyle tanışan ve eğitimlere katılan Fatma Emre ise kızını bir hafta önce kaybettiğini belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Emre, "2 yılı aşkın kızımın yanında burada kaldım, hiç eve gitmedim. O kadar beni memnun ettiler ki hepsinden Allah razı olsun. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, hizmetlilerden hepsinden Allah razı olsun, çok çabaladılar ama kızımın ömrü buraya kadarmış." dedi.

Kızı için hastanede refakatçi kalan ve eğitimlere katılan Zehra Kara da çok uzun süredir hastanede kaldıkları için hastanenin evleri gibi olduğunu ifade etti.

Programda, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okula katılanlara katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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