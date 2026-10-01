Kayseri'de akraba cinayeti davasında sanık 'silahı maktul çekti' dedi, tahliye istedi - Son Dakika
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Kayseri'de akraba cinayeti davasında sanık 'silahı maktul çekti' dedi, tahliye istedi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabasını silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan baba ile oğlunun duruşmasına devam edildi. Tutuklu sanık, maktulün silahı çektiğini öne sürerek tahliyesini istedi; mahkeme eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştıkları akrabasını silahla öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan baba ile oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu B.G, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık baba Y.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık B.G, savunmasında, maktul F.B'nin yengesinin kardeşi olduğunu belirterek, maktulle yıllar önce sosyal medya üzerinden küfürleşmeler yaşadığını söyledi.

Eniştesinin askeri görev yerinin Kayseri'ye çıktığını ve bu nedenle Kayseri'ye geldiklerini anlatan B.G, misafirliğe gittikleri evde maktulle karşılaştığını ve kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Daha sonra maktulün kendisine vurduğunu savunan B.G, "Maktul silahını çekti bacağıma ateş etti. Odadakiler de silaha atladı. Ben de silaha atladım, silah 6-7 kez ateş aldı. Benden başka yaralanan olup olmadığını fark etmedim. Daha sonra seke seke odadan çıktım. Bacağımdan yaralandığımı gören babam hastaneye götürdü. Olay nedeniyle babamın beni başka bir hastaneye götürmesini istedim." diye konuştu.

Maktulü kendisinin öldürmediğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden B.G, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık baba Y.G. de karşı tarafla aralarında herhangi bir husumetin olmadığını ve oğluna silah vermediğini savundu.

Maktulün oğlu müşteki B.B. de sanığın babasına silahla ateş ettiğini, daha sonra da kendisini yaraladığını söyledi.

Babasının silahının olmadığını söyleyen B.B. sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün imam nikahıyla birlikte yaşadığı E.K. de olay günü baba Y.G'nin belinden çıkardığı tabancayı oğlu B.G'ye verdiğini belirtti.

Olayın azmettiricisinin baba Y.G. olduğunu ileri süren E.K, "Şahıs evin kapısından 3 el ateş etti. Ben maktul eşimin yanında oturuyordum. Daha sonra müşteki B.B'ye ateş etti. Sonra kızım ve bana ateş edecekti, silah tutukluluk yaptı. Gözümü açtığımda herkes kanlar içindeydi. Sanık daha sonra silahı yere atıp babasıyla kaçıp gittiler. Kızımın gözleri önünde babasını vurdular." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesinin Barsama Mahallesi'ndeki bir evde 7 Mart'ta çıkan silahlı kavgada F.B, B.B. ve E.K. yaralanmış, F.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler B.G. ve babası Y.G. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki polis noktasında yakalanmıştı.

Kaynak: AA
KocasinanGüvenlik3. SayfaMahkemeKayseriOlaylarGüncelSon Dakika

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