Kayseri\'de Apartman Yangını

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şeker Mahallesi 5265. Sokak'ta 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar meydana geldi.
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