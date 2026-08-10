Kayseri\'de Baba ve Oğul Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobildeki Ünsal Demir ile oğlu Ali Demir, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Demir idaresindeki 38 AGP 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Demir ile babası Ünsal Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Baba oğulun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.