Kayseri'de Bağ Evlerinde Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Bağ Evlerinde Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Kayseri\'de Bağ Evlerinde Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de bağ evlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen elektrikli ve elektronik aletler, mutfak malzemeleri, duvar saati, halı, kilim ve kablo sahiplerine teslim edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

27.04.2024 11:09
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Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bağ evlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada, elektrikli ve elektronik aletler, mutfak malzemeleri, duvar saati, halı, kilim ve kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 zanlı tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Bağ Evlerinde Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Bağ Evlerinde Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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