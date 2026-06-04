Kayseri\'de Balkon\'dan Düşen Kadın Yaralandı

Kayseri'de bir apartmanın 2. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede Didem M. (35), balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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