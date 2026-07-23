Kayseri'de Basın Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kayseri'de Basın Bayramı Kutlamaları

23.07.2026 15:10
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Kayseri'de protokol üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı mesajlarla kutladı.

Kayseri'de protokol üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Türk basınında sansürün kaldırılışının simgesi olan bu tarihi günün, haber alma ve yayma özgürlüğünün temel taşı olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli görevler üstlendiğini belirten Palancıoğlu, "Kamuoyunu doğru, tarafsız ve etkili biçimde bilgilendirmek için gecesini gündüzüne katan basın mensuplarımız için ve dünya gündeminden objektif biçimde bilgi almak isteyen bizler için oldukça önemli bir gün. Gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlandığı bu özel yıl dönümünde milletimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını dile getirmek için büyük bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da mesajında tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarının bayramını tebrik etti.

24 Temmuz'un Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Özdoğan, "Basın demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından, milletimizin sesi ve toplumumuzun ortak hafızasıdır. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Özellikle yerel basınımız şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, vatandaşlarımızla kurumlarımız arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuran önemli bir değerdir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Basın Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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