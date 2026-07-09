Kayseri'de bıçakla öldürme davası - Son Dakika
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Kayseri'de bıçakla öldürme davası

09.07.2026 17:44
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Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada Emirhan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren ağabeye müebbet, kardeşe 15 yıl ceza verildi.

KAYSERİ'de 2 grup arasında çıkan kavgada Emirhan Çakır'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Metin Ünlügüneş (20) müebbet, kardeşi M.A.Ü. (17) de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan babaları A.Ü. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, geçen yıl 18 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emirhan Çakır bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.'yü gözaltına aldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey-kardeş tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ağabey-kardeş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, baba A.Ü. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Olaya ilişkin sanık kardeşlerin babaları A.Ü. hakkında da 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle ek iddianame hazırlandı. Daha önce yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen A.Ü. hakkında, ölen Çakır'ın şikayetçi ailesinin itirazı üzerine dosyaya sunulan yeni delil ışığında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma başlattı.

DAVA DEVAM ETTİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü. ile tutuksuz yargılanan babaları A.Ü. ve ölen Emirhan Çakır'ın şikayetçi annesi H.Ç., babası H.Ç., ağabeyi B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık baba A.Ü., "Ben oraya çocuklarımı durdurmaya gittim. Yanımda eşim ve baldızım da vardı. Eşim bayıldı. Çocuklarım da eşimin vurulduğunu ve öldüğünü zannetti. Koştular. Ben de onların peşinden koştum. Gittiğimiz yer, karanlık bir yerdi. Nereye gittiklerini bile görmedim. Bir noktada durup, çocuklarımı çağırdığım da ses kayıtları ile mevcuttur. Suçsuzum. Sadece baba olarak çocuklarımın peşimdeydim" dedi.

'KEŞKE OLMASAYDI'

Olay yerine konuşmak için gittiğini öne süren tutuklu sanık Metin Ünlügüneş ise "Böyle bir şey olacağını bilseydim gitmezdim. Orada ailem vardı. 'Konuşalım' dememe rağmen ateş ettiler. Böyle şeyler olsun istemezdim. Keşke oraya gitmeseydim. Onlardan da özür diliyorum. Çocuklarını kaybettiler. Keşke olmasaydı" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık M.A.Ü. ise suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Metin Ünlügüneş'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında pişmanlık gözlemlenmediği gerekçesiyle 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanık M.A.Ü.'yü ise aynı suçtan önce müebbet hapis cezasına, ardından da olay tarihinde yaşının 15-18 yaş arasında olması nedeniyle 'yaş indirimi' yaparak cezayı 15 yıla düşürdü. Heyet, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği Ünlügüneş kardeşlerin tutuksuz yargılanan babaları A.Ü.'nün ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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